Teadlased: juust on sama sõltuvust tekitav nagu heroiin

Süüdlane on juustus sisalduv aine kasomorfiin, mis moodustub, kui piimas olevat kaseiini seeditakse maos. See aine stimuleerib retseptoreid ajus ning tekitab sellise heaolutunde, nagu oleksid võtnud morfiini. Ka imetajate piim sisaldab kõiki neid koostisosi, et see rahustaks vastsündinuid. Nii et sellel sõltuvust tekitaval ainel on oma oluline eesmärk, kirjutab Cosmopolitan.