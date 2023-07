BARBIE TEADUSES ⟩ Astronautide skafandrites Barbied aitavad teadlastel lahendada olulist probleemi

Üks kuulsamaid nukke on Barbie kosmoseuurijana. 1960. aastatel vedas astronaudist Barbie lapsi kosmoseseiklustele isegi enne seda, kui NASA enda astronaudid tegid Kuul esimesi samme, ja 13 aastat enne seda, kui NASA hakkas oma programmi naisastronaude vastu võtma.

Nüüd on Barbie aga kosmoseuuringutele päriselt kaasa aidanud. Hiljuti katsetasid Washigntoni osariigi ülikooli teadlased nukkude abil skafandritelt kuutolmu eemaldamise meetodeid. Eritellimusel valmistatud skafandrit kandnud Barbie kaeti vulkaanilise tuhaga ja seejärel pihustati sellele peale vedelat lämmastikku. Teadlased leidsid, et see tehnika on varasematest puhastusmeetoditest tõhusam.

Miks on kuutolm astronautidele probleemne?

«Kuutolm on kõikjal leviv, abrasiivne ja elektriliselt laetud,» ütles Washingtoni osariigi ülikooli diplomeeritud teadur Ian Wells. Need «tüütult klammerduvad» mikroskoopilised osakesed kleepuvad staatiliselt astronautide skafandrite külge ja neid on raske ära puhastada.

Apollo missioonide ajal ei suutnud astronaudid tavaliste harjade abil tolmu eemaldada, mistõttu said nende skafandrite tihendid kahjustada.

«Kui tihenditel on piisavalt tolmu või tekib piisavalt hõõrdumist, siis need tihendid ei istu korralikult... astronaudiskafandril on siis kas leke või see ei tihenda üldse,» ütles Wells hiljem BBC-le.