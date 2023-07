HEA TEADA ⟩ Selle triki abil saad kalorivaesemad makaronid

Kõik kehad on ilusad ja kui sa tunned oma elust rõõmu, siis see on ainus, mis loeb. Kuid pea kõik on mingil hetkel tundnud, et riided on natuke pitsitama hakanud ja peaks rohkem jälgima, mis suhu rändab. Üldiselt lendavad makaronid, kartul ja riis seepeale esimese asjana menüüst välja. Ühe lihtsa triki abil saab aga nende kalorite arvu vähendada ja isegi kaalust alla võtta.