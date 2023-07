LEEDUS KASVAB RIIGIVASTASUS ⟩ Oma lapsed ebaseaduslikult hooldekodust ära võtnud vanemad võivad olla seotud uue liikumisega

Lapsed viidi kasuperele juunis pärast seda, kui leiti, et nad koolis ei käi. Laste isa on varem öelnud, et ta on oma Leedu kodakondsusest loobunud, nimetades end «vabaks elavaks inimeseks». Samuti ütles ta, et ühelgi tema perekonnaliikmel pole isikut tõendavaid dokumente.