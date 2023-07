SELTSIS SEGASEM ⟩ 32-aastane 12 lapse ema: «Nüüd oleme kindlad, et oleme beebide tootmise lõpetanud»

Britni kohtas oma esimest kaaslast, olles ise 15 ja noormees 17-aastane. Olnud vähem, kui aasta aega koos, otsustasid noored abielluda ning üsna pea, kuus päeva hiljem, sündis ka nende esimene laps. Vaatamata sellele, et tema esimesel abikaasal ilmnesid aja jooksul mitmesugused probleemid, tahtis Britni väga, et nende suhe ikkagi toimiks. Ta jättis mehe aastate jooksul seitse korda maha, kuid läks alati tema juurde tagasi ja nii mitmel korral, kui avastas, et ootab järjekordset beebit.

Nüüd, olles 12 lapse ema, ütles Britni, et tema ja Chris on «ametlikult 100% kindlad, et oleme lõpetanud». Nii palju, et Chrisil on isegi protseduur tehtud, et Britni ei saaks uuesti rasestuda.