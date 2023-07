Naine avaldab põhjuse, miks ta andestas abikaasale, kes pettis teda sõbrannaga

Mees oli kergesti ärrituv ja hajameelne. Alkohol maitses paremini kui tavaliselt ja majas oli juba paar päeva valitsenud kummaline õhkkond. 32-aastane Salla taipas kohe, et midagi on valesti. Kui Salla otse järele küsis, tunnistas mees kõigepealt, et on armunud teise naisesse.