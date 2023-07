ETTEVAATUST ⟩ See populaarne aksessuaar võib lastele eluohtlik olla

Naine nimega Katie jagas sotsiaalmeedias videot, milles tunnistas, et ka tema on enda lapsele üksjagu peapaelu soetanud. Esmapilgul süütuna näiv aksessuaar sai Katie tütrele aga mitmel korral ohtlikuks, seega otsustas naine ka teisi emasid TikTokis lastele mõeldud peapaelte eest hoiatada.

Naise sõnul on kaks põhjust, miks tuleks enne imikule peapaela soetamist otsust hoolikalt kaaluda. Esimesena tõi Katie välja olukorra, kus pani enda tütrele peapaela pähe ning viis ta seejärel autoga sõitma. Poole sõidu ajal avastas ema tahavaatepeeglisse vaadates, et peapael on lapsel silmade peale vajunud ning ta ei näe mitte midagi. «Olin korralikult šokis, sest väga vähe jäi puudu, et peapael oleks tütrele kaela kohale vajunud. Magades asendit muutes võib see kaelas olles last kägistama hakata ning väga ohtlikuks kujuneda,» rääkis Katie.