Lapsevanemate probleeme lahkavas foorumis Mumsnet väitis üks naine, et tema laps on oma vanuse kohta väga kõrge intelligentsi tasemega ning see on tingitud sellest, et ta mängib iga päev nutiseadmes õpetlikke mänge.

Uhke ema kirjutas, et tema peaaegu kahe ja poole aastane tütar veedab päevast-päeva väga palju aega tahvelarvuti ekraani vaadates. Naise sõnul on see tema tütre üks kõige lemmikumaid tegevusi. Ta lisas, et ta usub, et harivad mängud on aidanud tema lapse keele- ja arvutamisoskusi arendada.