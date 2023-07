SOOVID TERVEMAID JUUKSEID? ⟩ Võta kammimisel kasutusele need tehnikad — tulemus on silmnähtav!

Kui tihti tuleks juukseid kammida?

Vähemalt kord päevas on vajalik oma juukseid kammida. Kõige parem rutiin oleks kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. See on oluline eriti kuivadele juustele. Palju sõltub teie duširežiimist, sest kammida on tavaliselt kõige parem, kui juuksed on kuivad, siis on need on märgade juustega võrreldes palju vähem altid murdumisele.