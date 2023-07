Tuntud oma vürtsika, terava ja piprase maitse poolest, on ingverijuurel terve hulk kasulikke omadusi. Üks populaarsemaid viise selle kasuliku maitseaine nautimiseks on ingveritee valmistamine. See maitseküllane märjuke on juba ammu olnud traditsiooniline ravijook, kuid selle tervislikke omadusi kinnitab ka kaasaegne teadus.