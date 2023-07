KÕLAKATE KEERISES ⟩ Lähedased kommenteerivad, kas jutud Harry ja Meghani lahkuminekust on tõesed

Nüüd võtsid sõna paari enda lähiringkonna inimesed ning kommenteerisid, kas lahutusjuttudel on alust või on viis aastat tagasi sõlmitud abielu endiselt pilvitu ja õnnelik.

Paari lähedased sõbrad kinnitasid PageSix vahendusel, et kuulujuttudeks pole vähimatki alust ja paari on endiselt kindlalt koos.

Kuulujutud lahkuminekust hakkas levima pärast seda, kui teatati, et Harry läheb üksinda Aafrikasse Netflixi jaoks dokumentaalfilmi filmima ja Meghan jääb lastega koju Californiasse. Nad on otsustanud edaspidi oma töiseid tegemisi rohkem lahus hoida. Meghan armastab moodi, kuulsust ja tähesära, Harry on rohkem omaette nokitseja ja unistab dokumentaalfilmide tegemisest. Nende mainele on kahjuks tulnud ka Harry sünniperega vaenujalal olemine.