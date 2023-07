Vaata, kuidas näevad maailma värvipimedad inimesed

Näiteks värvipimedad jahimehed eristavad loomi keerulise loodusliku tausta juures paremini, samuti on leitud, et värvipimedad sõdurid näevad mõnikord kamuflaaži, mida teised, tavanägijad ei näe.

Värvipimedust esineb enam meestel, kui naistel. Meeste hulgas on värvide nägemise häire umbes ühel 12-st mehest, naisi puudutab see üht 200-st.

Värvipimedus ei tähenda, et maailm on nagu must-valge film või viiskümmend halli varjundit.

Videos räägivad inimesed oma elust, kus paljud värvid on ühte sulanud. Näiteks suurt värvipliiatsite komplekti vaadates näevad nad 36 erineva tooni asemel 12. Poes olles on tavaline, et nad küsivad, kas mõni ese on must, sinine või roheline. Samuti valmistab neile peavalu liiklusmärkide nägemine ja ühel mehel lausa jalgpalli mängides enda ja vastasvõistkonna särkidel vahet tegemine.