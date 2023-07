Äsja abikaasast lahku läinud Ariana Grande naudib aega Broadway staari seltsis

Insaider ütles sel nädalal väljaandele People, et osaliselt oli süüdi Grande töö filmis «Wicked», kuna see leidis aset üle ookeani ning tekitas paarile pinget. Gomez on Los Angeleses asuv luksuskinnisvaramaakler. «[Ariana] Ta oli paar aastat Los Angeleses õnnelik. Ta tahtis seal Daltoniga oma elu luua,» rääkis allikas.

«Dalton on aga ülimalt keskendunud oma karjäärile ja peab elama Los Angeleses. See on nende jaoks kindlasti probleemiks olnud. Daltoni karjäär on nõudlik ja ta ei saa sageli Los Angelesest lahkuda. Nii et kui [Grande] alustas Inglismaal filmi «Wicked», otsustasid nad kaugsuhte kasuks.»