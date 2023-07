Emily Blunti uus välimus kriitika all: ta näeb välja nagu Madonna

Blunt on öelnud, et aktsepteerib kõiki oma ebatäiusi ning pole kunagi tundnud vajadust teha plastilist kirurgiat, vahendab Bright Side. «Ma hindan seda, et iga joon kellegi näol peidab endas lugu. Hollywoodis lämmatatakse inimesi plastilise kirurgiaga, kuid passiivse täiuslikkuse poole püüdlemine ei ole midagi, mida ma ise kunagi ilusaks olen pidanud või püüdnud saavutada. Naised, kes kulutavad liiga palju aega, et püüda välja näha täiuslikud, kaotavad osa oma võlust.»