EHMATAV VIDEO ⟩ Ema näitab, kui ohtlikud on lastele mõeldud ujumiskätised

Suvel kipuvad paljud lapsed puhkusel olles meres või basseinis sulistama ja toredalt aega veetma. Enamasti on lapsega sügavasse vette minevad vanemad alati ettevaatlikud ja kasutavad lapse turvalisuse tagamiseks täispuhutavaid rõngaid või käsivarre ümber pandavaid kätiseid. Need on head võimalused lapsi uppumisest päästa, kui lapse jalad põhja ei ulatu ning laps veel osavalt ujuda ei oska. Ema Katya İleri aga jagas oma sotsiaalmeedias šokeerivat videot, milles ta näitab, et kätised ei tohiks olla ainus abivahend, millele vanemad loodavad, kirjutab Tyla .

Naise postitus pälvis paljude lastevanemate tähelepanu ning mitmed inimesed nõustusid, et ujumiseks mõeldud kätised ei ole usaldusväärsed. Üks kommenteerija arvas, et selliseid õnnetusi põhjustab kätiste aja jooksul muutunud disain. Ta sõnas, et mäletab, kuidas lapsena kätised tema käsivarsi soonisid, kuid nüüd on neid muudetud nii, et laps tunneks ennast mugavamalt, mis tähendab ka seda, et need võivad kergemalt käe küljest ära libiseda.