GALERII ⟩ Barbiroosad kaunitarid kogunesid Tartusse kinopeole

20. juuli sumedal suveõhtul kogunesid kaunid naised üle Eesti Apollo naistekale, et vaadata selle aasta üht oodatuimat filmi: «Barbie». See galerii on Tartu Lõunakeskuse seansilt. Vaata, kas leiad imeilusate külaliste galeriist ka enda või mõne oma tuttava üles!