HOIATAV ⟩ Värske uuring tuvastas ohtlike kemikaalide olemasolu rinnapiimas

Broomitud leegiaeglustid ehk difenüüleetrid (BFR) on inimese loodud sünteetilised kemikaalid, mida leidub plastides, et raskendada nende süttimist.

Selliseid plaste on kasutatud mitmesugustes tarbetoodetes. Alates 1970ndatest on neid laialdaselt kasutatud leegiaeglustitena elektroonikas. BFRid vabanevad toodetest, kui näiteks televiisor või arvuti kuumeneb või kui tooted lagunevad. Mõned kemikaalide vanemad variandid keelati turul 1970. aastatel, kuna need olid liiga mürgised, kuid uuemad versioonid on hakanud toodetesse tagasi tulema, tekitades teadlastele muret.

Kuna leegiaeglustid on looduses väga püsivad ja akumuleeruvad bioloogilistes organismides, on tõstatatud küsimus, kas need peaks millegi muuga asendama. Praegu ollakse rohkem mures kui kunagi varem, kuna on leitud, et neid mürgiseid kemikaale leidub ka laste mänguasjades. Aja jooksul võivad need tekitada terviseprobleeme ja erinevaid häireid.