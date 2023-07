5 vastikut küsimust, mida naistelt mitte kunagi küsida

Vesteldes kellegagi, peab viisakusest meeles pidama, et vahel tuleb keel hammaste taga hoida. Etiketispetsialistid on teinud pool tööd ära, et tutvuse algfaasis omavahelises vestluses naist mitte solvata, tuues välja küsimused, mida on kasulik vältida.

Sa pole kindel, kas küsimus võib olla faux pas? Loe edasi, et teada saada, milliseid kuut küsimust ei tohiks kunagi naiselt küsida ja miks neid nii metsikult sobimatuks peetakse.

1. Kas sa oled rase?

Ütlematagi selge, et seda küsimust ei tohiks esitada. Kui naine on rase ja saabub õige hetk, räägib ta sellest ise. Küsides on võimalik ka naist hingepõhjani solvata ning väga isiklikku privaatsesse ruumi tungida. Siia alla kuuluvad ka teemad viljakuse ja pereplaneerimise kohta.

2. Kas see on sinu loomulik juuksevärv?

Naised tunnevad liiga tihti, et peavad vastama ilustandarditele ja näima samal ajal vankumatult enesekindlad. Naise ilurutiinidele pole ilus omaalgatuslikult tähelepanu pöörata. Tee lihtne ja selge kompliment.

3. Miks sa vallaline oled?

See küsimus on pealetükkiv, sest annab mõista, et vallalise staatus on ebasoovitav või ebanormaalne. See võib tuua esile ka isiklikud asjaolud, mida inimene ei pruugi tahta arutada.

4. Kas sa oled teinud iluoperatsioone?