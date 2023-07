MÜÜT VÕI TÕDE ⟩ Kas sõbrannade päevad lähevad sünkrooni?

1971. aastal avaldas psühholoog Martha McClintock artikli kuupuhastuse sünkroonsusest. Tema täheldas, et ühiselamus elanud naiste menstruaaltsüklid ühtisid. Seda nimetatakse ka «McClintocki efektiks». Martha McClintocki sõnul ühtlustusid tsüklid liigas suurel määral, et seda saaks juhuse kaela ajada. Naiste menstruatsioonide sünkroonsust on alates 1971. aastast korduvalt kinnitatud, kuid see ei teki alati ja need asjaolud, mille puhul see ei teki, ütlevad palju vajalike sotsiaalsete ja füüsiliste tingimuste kohta, on McClintock väitnud.