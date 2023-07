LAHUTA RUTTU ⟩ Värskelt abiellunud naine on nõutu, sest abikaasa ütles pulmas midagi kohatut

30-aastane naine jagas oma lugu sotsiaalmeedia foorumis Reddit, kus ta rääkis, et abikaasa pani teda nende enda pulmas piinlikku olukorda, mida ta ei oska lahendada. Postituse kirjutanud naine tunnistas, et ta on alati olnud üsna madala enesehinnanguga inimene ja on sotsiaalselt kohmetu, kirjutab Tyla.

Tema enesekindlusele on halvasti mõjunud ka tema abikaasa, kes nende pulmapäeval naise välimuse üle nalja tegi. Nukker naine selgitas, et ta hakkas ennast 20. eluaastate lõpus rohkem meikima ning see on aidanud tal endast rohkem lugu pidada ja oma ebakindlusest lahti saada. Lisaks on selleks nüüdseks saanud tema sissetulekuallikas.

Ta sõnas, et tema praegune abikaasa on naljamees ja tema huumor on üsna sarkastiline. Jõhkralt ausa huumoriga mees on naise kosmeetikahuvi üle alati nalja teinud, kuid naine ei näinud selles probleemi, enne kui mees teda avalikult nende pulmas narris. Värske pruut jagas, et ta ei tahtnud oma pulmas olla tagasihoidlik, seega pingutas ta väga selleks, et tema meik oleks ilus ja väljapaistev, kuid samas sobiks tema kleidi ja soenguga.

Pilt on illustreeriv Foto: Shutterstock