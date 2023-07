Prantslanna kohvipausi rikkus rinda tabanud meteoriit

Prantsuse väljaanne Les Dernières Nouvelles d'Alsace kirjutab, et prantslanna oli sõbrannaga kohvitamas kui ühel hetkel tabas tema rindkere tundmatu kivine objekt, mis osutus meteoriidiks. «Kuulsime meie kõrval katusel kõva pauku. Sekund hiljem tundsin lööki. Arvasin, et see on mingi loom. Nahkhiir! Pärast otsustasime, et see on tsemenditükk, aga see ei olnud õiget värvi,» rääkis väljaandele anonüümseks jäänud naine, kes üliharuldases juhtumis viga ei saanud.

Meteoriit on planeetidevahelisest ruumis Maa pinnale langenud tahke keha. Meteoriidid võivad olla kivist, metallist või nende kombinatsioonist. Enamik meteoriite põleb Maa atmosfääri läbides ära, kuid harvadel juhtudel võib see või selle killud langeda maapinnale. Maale langevad meteoriidid on reeglina rusikasuurused või väiksemad, mis suuremat sorti kahju ei tee, kui just otsetabamust ei saa. Naist tabanud meteoriidikild kaalus ligikaudu 50 grammi.

Objekti, mis tabas naise rindkere näidati hiljem katusemeistrile, kes ütles, et see ei ole tsemenditükk ja meenutab välimuselt pigem meteoriiti. Seejärel näidati tundmatut objekti geoloogile Thierry Rebmann, kes tegi kindlaks, et tegemist on raua ja räni sulamiga ning on tõepoolest meteoriit, vahendab Ouest-France.