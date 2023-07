ETTEVAATUST ⟩ Seda tüüpi vanemad kahjustavad oma lapsi kõige rohkem

Lastekasvatusspetsialist Julie Lythcott-Haims usub, et nn helikoptervanemad ei tee lastele head. «Me tahame neid nii väga aidata, juhatades neid ühest elu verstapostist teiseni ja kaitstes neid ebaõnnestumiste ja valu eest. Kuid liigne abistamine tekitab kahju,» kirjutab ta. «See võib jätta noored täiskasvanud ilma oskustest, tahtejõust ja iseloomust, mida on vaja, et tunda iseennast ja kujundada oma elu.»

Kui lapsevanem on oma laste eluga liiga palju seotud ja hoolitseb iga probleemi või väljakutse eest, millega nad silmitsi seisavad, siis röövib ta neilt võimaluse õppida, kes nad oma sisimas on, kuidas probleeme lahendada ning täiskasvanuna maailmas ja elus orienteeruda. Ja kui nad on lõpuks eraldi elavad täiskasvanud, ei oska nad midagi teha, mistõttu tunnevad nad ärevust ja süümepiinu.