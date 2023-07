SURNUMATJA SELGITAB ⟩ Mis juhtub kadunukese kunstrindadega?

Oma hiljutises videos vastas Gerald sellisele küsimusele: kui surnud naisel on rinnaimplantaadid, kas need eemaldatakse või keha laguneb ning alles jääb võltsrindadega skelett? Gerald kinnitas, et rinnad on inimese omad ja nendega ta hauda ka läheb – ning keha laguneb nende ümbert ära.

Soovides rohkem selgitust, küsis üks TikToki kasutaja, kas implantaadid eemaldatakse tuhastamisel. Ehkki sellele Gerald ei vastanud, teadis üks teine kasutaja öelda: «Jah, need eemaldatakse. Meile pakuti mu vanaema omi. Ja me võtsime need vastu! Minu tädi hoiab neid karbis, millega need meile anti. Me ausalt öeldes isegi ei teadnud, et vanaemal on implantaadid. Matusebüroost küsiti mu tädilt ja onult, mida nad nendega teha tahavad, kas nad viskavad need ära või annavad tagasi, ja nüüd need on meil.»