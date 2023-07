Naine leidis oma 31 aastat leinatud isa ootamatult Facebookist

Sharnee ema rääkis tütrele tema isast väga vähe. Peamiselt vaid seda, et kohtus tema isaga keskkooli ajal, kui Briti jalkamängija Uus-Meremaal reisil oli. Kui mees Uus-Meremaalt tagasi Ühendkuningriiki läks, kadus ta naise jaoks jäljetult ja Sharnee ema ei kuulnud temast enam kordagi. Naine pidas meest surnuks, aga teda lohutas, et peatselt sai teada oma beebiootusest. Milline suur rõõm!

Kuid Sharneele ei andnud see teema siiski rahu ja ta lootis salamisi, et tema isa on elus. Ühel õhtul istus ta arvuti taha, kasutas emalt saadud füüsilisi kirjeldusi oma isa kohta ning asus otsima. Mitu õhtut täis lõputuid uurimistöid andiski lõpuks tulemuse. Sõelale jäid kaks meest, kes vastasid otsitud mehe tingimustele.