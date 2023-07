Viljandi Folgist Coachellani ⟩ Glitter, läbipaistev kleit, militaarkombekas või hoopis viisud – mida kanda festivalidel?

Black Rock City, mis mahutab 70 000 inimest, on festivali tarbeks loodud omaette linn. Foto: Reuters Photographer/REUTERS

Üritus on tuntud loovuse ja eneseväljenduse, sealhulgas skulptuuride ja muude kunstiinstallatsioonide ning ebatavaliste, kunstist inspireeritud sõidukite ja ehitiste poolest. Burning Mani kultuuri põhiaspekt on igasuguse rahakasutamise vältimine, kusjuures selle asemel osalejad laenavad ja teevad vahetuskaubandust. Sageli seostatakse Burning Mani selle hedonistlikumate elementidega, sealhulgas uimastitarbimise, alastuse ja seksiga. Samuti on kehtestatud ranged reeglid prügi käitlemiseks.

Nevade kõrbes iga aasta aset leidev Burning Mani festival. Foto: Andy Barron/AP

Burning Man on aastakümneid andnud inimestele koha oma loovuse ja uuendusmeelsuse vallandamiseks. See väljendub mitmesuguste kostüümide, peakatete, ehete, jalgrataste, telkide, laagrite, kunstiteoste ja muu kujul. Metsik, ekstsentriline, ekstravagantne, ülbe, elegantne, veider, sürreaalne, düstoopiline – need on sõnad, millega Burning Mani kirjeldada.

Piiride igasugune eiramine

Burning Manil ei ole kindlat riietumise nõuet. Põhiprintsiip on: ole julge, katseta ja avasta. Siiski on välja kujunenud Burning Manile omane stiil, mis aitab päeval kuumas ja öösel külmas kõrbes ennast mugavalt tunda: kõrged ebatavalised saapad, hõlstid, sädelevad kimonod, liibuvad uisutajate kostüümid, militaarkombinesoonid, karvased jakid ja muidugi kõikvõimalikud erilised prillid, peakatted ja maskid tolmu eest kaitsmiseks.

Pilt on illustreeriv. Foto: sergey causelove/Shutterstock