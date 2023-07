PILDID ⟩ Naine leidis haruldase nahahaiguse kiuste õnne

Peagi 27-aastaseks saaval Swaringenil on see haigus olnud lapsest saadik ning ta on pidanud seetõttu pidevalt taluma pahatahtlikke märkusi ja kiusamist. Ühel hetkel otsustas Swaringen, et ta peab arendama positiivset suhtumist ja armastama oma keha – ükskõik, mida keegi talle ka ei ütleks.

Kuid inimesed, eriti lapsed, võivad olla julmad. «Mäletan, et olin koolibussis ja kuulsin, kuidas üks poiss naeris mu üle ja nimetas mind täpiliseks koeraks,» meenutas ta. «See hävitas mu enesekindluse. Olin noor ja see pani mind tundma, et ma olen teistest lastest erinev, nagu oleks minuga midagi valesti. Aja jooksul olen õppinud negatiivseid kommentaare kõrvale tõrjuma ja meeles pidama, et enamik inimesi vahib ja ütleb julmi asju, sest nad ei ole harjunud nägema kedagi, kellel on selline seisund nagu mul.»