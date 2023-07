McDonald'sit raputab Suurbritannias hiiglaslik skandaal: sajad ahistatud, noorimad kõigest 16-aastased

BBC alustas McDonald'si töötingimuste uurimist veebruaris, kui ettevõte oli sõlminud võrdõiguslikkuse ja inimõiguste komisjoniga lepingu, millega kohustas ennast kaitsma oma töötajaid seksuaalse ahistamise eest. Ettevõte lubas, et neil on seksuaalse ahistamise suhtes nulltolerants. Töötajad aga on öelnud, et lubatud koolitustest on kõrvale hoitud ning juhid ei suhtu probleemi tõsiselt.