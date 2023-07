ÜÜRATUD SUMMAD ⟩ Pruut pidi pulmad ära jätma, sest külalised ei täitnud tema veidrat palvet

Kanadast pärit pruut Susan oli suures šokis pärast seda, kui tema lähedased otsustasid talle selja keerata ning tema palveid rahalise abi osas eirata. Susan soovis pidada oma unistuste pulma, kuid kui ta kõik pulmaga seonduvad kulud kokku arvutas, mõistis ta, et suur pidu läheb maksma umbes 60 000 dollarit (umbes 53 000 eurot) ning tal pole mingisugust võimalust selle eest maksta, kirjutab Tyla .

Naine jagas Facebookis pikka postitust, milles ta selgitas, et ta on sunnitud oma erilise päeva täiesti ära jätma, sest tema sõbrad ja pere rikkusid nii tema pulmad kui ka suhte tulevase abikaasaga.

Susan kirjutas, et neil polnud võimalik ilma korraliku rahastuseta oma unistuste pulma korraldada ning kuna paar oli pidanud pulmade pidamiseks väga palju ohverdama, ootas ta ka külalistelt rahalist panust.

Pruut selgitas, et nad küsisid igalt külaliselt ainult 1600 dollarit (umbes 1400 eurot) ning mõni külaline oli nõus lausa rohkem maksma, et paari unistus ellu viia. Naine väitis, et tema pruutneitsi oli lubanud anda paarile 5000 dollarit (4400 eurot) ning mehepoolne pere oli nõus maksma 3000 dollarit (2600 eurot).