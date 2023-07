LAHUTUS? ⟩ Lauljanna Ariana Grande ja Dalton Gomezi abielu on läbi

Paarile lähedne allikas kinnitas TMZ-le, et Daltoni ja Grande suhe on läbi ning paar on oma abielu lahutamas. Väidetavalt pole paar koos alates jaanuarikuust. Siseringi väitel püüdsid Ariana ja Dalton kaks kuud tagasi oma abielu päästa, kuid see ei õnnestunud.

Grande, kes on hoidnud viimasel ajal avalikkuse eest kõrvale, filmi «Wicked» võtetega, mis on nüüd näitlejate streigi tõttu peatatud. Ka sotsiaalmeedias on ta olnud suhteliselt vaikne, kuigi tema sõrmus on viimastel kuudel tema postitustest märgatavalt puudunud, kirjutab Page Six.