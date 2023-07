Kaksikute ema, 26-aastane Meghan Huston, meenutab seda hetke eredalt. "See oli absoluutselt hämmastav ja imeline," rääkis Huston TODAY.com-ile. "Istusin ja meditsiiniõde pani Declani mulle sülle. Siis, kui ta Riveri mulle sülle tõstis ja laps oma käe ümber Declani pani, tundsin, et see on kõige armsam asi üldse."