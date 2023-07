PROOVI JÄRELE ⟩ See jook tasakaalustab hormoone ja kaitseb kopse

Lisaks sellele, et porgandimahl on ülimaitsev ja värskendav, on see täis unikaalseid vitamiine, mineraalaineid ja antioksüdante. Selle joomine mõjub hästi silmadele, hormoonidele ja jumele, kui nimetada vaid mõni hea asi. Allpool on kirjas, mida uuringud porgandimahla kasulikkuse kohta ütlevad.