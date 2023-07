VAATA LÕBUSAT PILTI ⟩ Kuumalaine USAs: naine küpsetas postkastis saia. Jah, lugesid õigesti!

Riigi ilmateenistus (NWS) on kutsunud inimesi üles mitte alahindama kõrge kuumuse ohtu tervisele. Laupäeval registreeriti Arizonas Phoenixis lausa 48C kraadi. Samal ajal ennustatakse Californias asuvas Surmaorus, mis on üks kuumemaid kohti maailmas, temperatuuritõusu kuni 54C kraadini, mis on väga lähedal kõige kuumemale temperatuurile, mis on kunagi Maal registreeritud (56,7C kraadi Surmaorus 1911. aastal).