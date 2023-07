UUED TUULED ⟩ Kas Shakira on end leidnud armukolmnurgast?

Latiinomuusika täht Shakira on end leidnud tippsportlaste armukolmnurgast. Eelmisel aastal läks Shakira lahku FC Barcelona jalgpallimängija Gerard Piqué’st. Nüüd on teda nähtud aega veetmas vormelisõitja Lewis Hamiltoni ja NBA tähe Jimmy Butleriga, vahendab The Sun.