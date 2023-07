Niimoodi, oma südant järgides, tegutses ka hiinlanna, kes oma ühe kuu vanuse beebi põleva maja kolmanda korruse aknast alla viskas, vahendas South China Morning Post . Uudisteportaali lingil on ka dramaatiline video toimunust.

Põleng Wenzhou linna elaniku korteris juhtus kolmapäeval, 5. juulil. Ema ja beebi jäid teadmata põhjustel süttinud maja kolmandale korrusele lõksu ega saanud hoonest välja. Naine läks lahtise akna juurde, et last suitsu ja vingugaasi eest kaitsta. Ta hakkas karjuma ja anus möödujate abi, et oma laps päästa. Hiinlanna akna alla kogunes kümmekond inimest, kes olid valmis aitama. Nad hoidsid teki nurkadest kinni ja naine viskas lapse alla. Kõik läks hästi, laps saadi turvaliselt kätte.