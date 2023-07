KÕIK VIIS ON JÄLLE KOOS ⟩ Victoria Beckham kinnitas oma osalemist The Spice Girls'i suurejoonelisel 30. aastapäeva tuuril

The Spice Girls. Foto: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

The Spice Girls loodi 1994. aastal. Üsna peatselt levis nende menu üle kogu maailma ning neid pärjati arvukate tiitlitega. 2001. aastal otsustas bänd lahku minna, sest lauljad soovisid keskenduda rohkem on isiklikule karjäärile. Viimati esineti kõik koos 2012. aastal. Küll aga on viimased paar aastad bänd tegutsenud neljakesi, ilma Victoriata. Esimest korda üle pika aja on nüüd ka Victoria kaasa löömas ning õnnelik, et lisaks enda juubeli tähistamisele, saab ta tähistada ka Spice Girls 30. aastapäeva.

The Spice Girls'i pressitiim sõnul on kõigi lauljatari ajakava ülimalt tihe ning neid ühte ruumi kokku saada on äärmiselt keeruline, kuid viimase kuue kuu jooksul on viieliikmelisena suheldud rohkem kui kunagi varem pärast 2012. aasta olümpiamänge.

«Victoria saab järgmisel aastal 50-aastaseks ja 30-aastane The Spice Girls tunduvad olevat kaks liiga head juubelit, mida vahele jätta.» ütles allikas.

«Uut muusikat ei tule ja Victoria on kindel, et ta ei taha otse-eetris esineda, välja arvatud juhul, kui selleks avaneb uskumatult põnev ühekordne võimalus.» lisas allikas.

«Tüdrukud on arutanud ka dokumentaalfilmi tegemist, mis näitaks ennenägematuid kaadritaguseid ja intervjuusid. Kõik viis on pardal tähistamaks mingil moel, kujul või vormis möödunud 30 aastat. See on väga põnev.» Victoria jättis vahele tüdrukute 13-päevase ringreisi Ühendkuningriigis ja Iirimaal 2019. aasta mais ja juunis, kuid nüüd on ta tagasi säramas eredamalt kui kunagi varem.