Põhjus, miks mitte ilmaski ei tohi ninakarvu eemaldada

Ninakarvad on tähtsad

Sa ei pruugi oma ninakarvadele mõelda, kuid tõsiasi on, et need on seal põhjusega. Nende eesmärk on püüda kinni õietolmu ja muid õhus leiduvaid osakesi, et sissehingatav õhk oleks osaliselt filtreeritud.

Ninakarvad kaitsevad meid ka võimalike ohtude eest. Kui midagi puudutab ninakarvu, näiteks väike putukas või mõni ärritav aine, vallandab see aevastuse, mis on organismi viis sissetungija või ärritava aine väljaviimiseks. Peale selle aitavad ninakarvad säilitada ninakanalite optimaalset niiskustaset, püüdes õhust niiskust kinni, et ninakäigud ei muutuks liiga kuivaks.

Mis juhtub, kui vabaneda ninakarvadest?

Ninakarvade vahatamine võib olla ahvatlev, sest see annab kauem kestvaid tulemusi võrreldes näiteks piiramisega. Kuid koos ninakarvadega läheb ka kogu filtreerimissüsteem, mis on tervise koha pealt suur kaotus. Vahatamine ei nõrgenda tingimata immuunsüsteemi, kuid see rikub siiski nahabarjääri, nii et bakteritel on vaba tee nina kaudu organismi minna.

Vahatamine on üldiselt ärritav protsess. Ninasõõrmed on tundlikud ja vahatamine ärritab neid. Ka sissekasvanud karvad võivad ninakarvade vahatamise puhul probleemiks osutuda. Sissekasvanud karv tekib pärast karvade eemaldamist, kui folliikulist taastuv uus karv ei suuda nahast läbi murda. Kuna vahatades tõmmatakse karvad juurest välja, peab karv uuesti leidma tee läbi naha (erinevalt teistest karvade eemaldamise meetoditest, millega karvad jäävad naha pinnale). Sama kehtib pintsettidega eemaldamise korral.