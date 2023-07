Kas Opeli-mees või bemmiäss – mis autodega mehed on naistele atraktiivsed?

«Hei, Annika, su kannid on nii rallikad…» See fraas Eesti artisti Hundi suvisest hitist «Opelimees» ei tohiks olla küll kellelegi tundmatu. Ehk on paljud Eesti mehed endki leidnud Opeli-mehe Priidu kingadest, kes proovib oma neljarattalisega Annikale muljet avaldada. Kuid kas Annikat tõmbab ikka Opel? Mis on need autod, mis naistele peale lähevad?