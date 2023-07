PÄRISELU BARBIE JA KEN ⟩ Kes on Margot Robbie abikaasa Tom Ackerley?

Millal neil suhe tekkis?

Nad olid tükk aega sõbrad, enne kui Margot' tõdes, et tema tunded Tomi vastu on ootamatult muutunud romantiliseks, kirjutab Hello!.

Margot Robbie ja Tom Ackerley mais Chaneli moesõul. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/Scanpix

«Ma olin ülimalt vallaline tüdruk. Mõte suhtest ajas mind oksele,» on ta meenutanud. «Ja siis need tunded hiilisid mulle ligi. Me olime nii kaua sõbrad olnud. Ma olin temasse alati armunud olnud, aga mõtlesin, et ta nagunii ei tunne samamoodi. Ütlesin endale, et ära aja seda imelikuks, Margot. Ära ole rumal ega ütle talle, et ta meeldib sulle.»

«Ja siis see juhtus ja ma olin nagu: muidugi me oleme koos. See on väga loogiline, loogilisem kui miski muu varem.» Alguses hoidsid nad oma suhet saladuses, ent kui nad jagasid uudist oma korterikaaslastega, tekitas see pingeid. «Aga siis tolm settis ja kõik oli hästi. Kõik olid algul, et: «Ei! See hävitab meie grupi!» Ei hävitanud. Kõik oli hästi.»

Abielu ilma mesinädalateta

Margot ja Tom abiellusid 18. detsembril 2016 Byron Bay's Coorabellis asuval eravaldusel. Margot avaldas, et nad jätsid mesinädalad pidamata, et filmida «I, Tonyat», mis osutus filmi edu arvestades suurepäraseks otsuseks. «Oli hetki, mil me istusime jäise Atlanta külmuses pargitud autos ja olime nagu: «Me peaksime praegu rannas olema. Me peaksime olema mesinädalatel. Mida me teeme?! Järgime oma unistust.»»

Paaril pole veel lapsi, kuid Margot on varem avaldanud, et loodab ühel päeval saada suure pere. «Kui ma vaatan oma tulevikku 30 aasta pärast, siis tahan näha suurt jõuluõhtusööki, kus on hulganisti lapsi,» ütles ta 2018. aastal. «Aga kindlasti mitte praegu. See on sada protsenti kindel.»

