LAPSEVANEMA ÕUDUSUNENÄGU ⟩ Laps unustati koolireisil ööseks bussi

Grupp õpilasi asus 5. juulil koos õpetajatega Inglismaa pealinna poole teele, et tutvuda kolme päeva jooksul erinevate vaatamisväärsustega ja külastada West Endi teatrit. Õpetajad hoidsid reisi ajal vanemaid laste tegemistega kursis, jagades lõbusast väljasõidust postitusi ja pilte, kuid ühe pere jaoks muutus lapse reis justkui õudusunenäoks.

Kool selgitas juhtunut, öeldes, et eelmise neljapäeva õhtul, pärast seda kui lapsed käisid Londoni kesklinnas teatris muusikali vaatamas, sõitsid nad tagasi hotelli, mis asub Londoni põhjaosas. Üks laps oli aga suurest elamusest niivõrd väsinud, et jäi teel hotelli bussis magama. Õpetajad ei märganud magavat last ning jätsid ta kogemata bussi, mis seisis terve öö lukustatuna hotelli parklas, kirjutab Tyla.

Pärast lapse avastamist kinnitas kooli õppealajuhataja kõigile peredele, et laps tunneb ennast turvaliselt ning on terve. Lapsevanematele suure mure tekitanud olukord ei hirmutanud last ning tal oli hea meel järgmisel päeval koolireisi jätkata.

Vanemad olid uudist kuuldes jahmunud ning üks ema sõnas, et see on täiesti häbiväärne juhtum. Kõige enam pani naist imestama see, et õpetajad viisid lapsed reisile ja hoolitsesid nende eest, kuid nad ei märganud kuni hommikuni, et üks laps on puudu.