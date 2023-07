Naine sai pilves ilmaga rannas olles šokeeriva põletuse: olen nagu majapõlengust pääsenu

Charlotte rääkis The Sunile taustaks, et on alati päikesekreemi kasutanud ja on samas olnud ka põletustega kimpus, sest on kasutanud kas liiga nõrga kaitsefaktoriga kreemi või määrinud seda peale liiga harva, et see kaitset saaks pakkuda. «See oli esimene kord, kui ostsin päikesekaitsekreemi SPFiga 50, et maksimaalselt enda nahka kaitsta. Pöörasin tähelepanu SPFile, kuid ei osanud mõelda UV-kiirguse tugevusele, ei uuendanud kreemikihti ja pilves ilmaga unustasin seda üldse panna.»