OOTAMATU ⟩ Miks tekivad silmade ümber kortsud?

On raske ette kujutada, et magamisasend mõjutab kortsude teket. Nii see aga tõepoolest on. Kui magada kõhuli sedasi, et silmad on tugevalt patja surutud, tekitab see nahale survet. Pidev surve aga soodustab kortsude teket. Lisaks on nahal seetõttu raskem hingata. On selge, et mugavat magamisasendit on raske muuta, kuid sellisel juhul tuleks muretseda hingav voodipesu.