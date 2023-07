OLE ETTEVAATLIK ⟩ Need toidud soodustavad enim juuste väljalangemist

Kala on suurepärane valguallikas, sisaldades palju oomega-3-rasvhappeid. Valk on juustele küll hea, kuid osad kalad sisaldavad elavhõbedat, mis kahjustab teie juuste tervist. Elavhõbedat sisaldvad näiteks karp- ja tuunikala ning meriahven.

Me teame kõik, et kiirtoidu mõju kehale on kohati lausa laastav. Sarnaselt ülejäänud organismile ei jää puutumata ka juuksed. Rasvast rämpstoitu süües muutuvad kahekordselt rasuseks rasunäärmed, mistõttu on juustel raskem kasvada. Sarnaselt magusale võib ka kiirtoit põhjustada vereringe halvenemist.