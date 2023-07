ARVAD SAMA? ⟩ Vastuoluline kohtinguekspert paljastab, miks vaesed mehed naiste poolegi ei peaks vaatama

23-aastane Karla Elia on pannud püsti eduka äri, nimetades ennast kohtingueksperdiks, kes annab kopsaka tasu eest suhetealaseid nõuandeid. Muuhulgas on tal väga tugevad veendumused selles osas, kellel pole mõtet üldse kohtingutele püüeldagi.

Naised on investeering

Selle veidi šokeeriva lausega paljastab Elia oma vaated «õigetele» suhetele. Tema hinnangul on naised väärt head kohtlemist ning see nõuab päris kopsakaid rahasummasid. Suhtetreener arvab, et naised ei tohiks kohtamas käia meestega, kes teenivad keskmisest vähe palka, sest ei saa naise väärilist elustiili lubada ja madalapalgalised mehepojad peaksid armastuse otsingutest pigem loobuma.

Relationship expert says women are ‘investments and guys on a low salary shouldn’t be dating’https://t.co/K6WRhP1Cad — JOE (@JOE_co_uk) July 10, 2023

Samuti on tal kindlameelne veendumus, et naised ja mehed pole võrdsed, sest tema sõnul on naiste aeg kallim. «Naistel on nii palju rohkem kaotada. Mees võib igal ajal uue näitsikuga uut elu alustada, kuid naiste viljakus pole igavene ja seetõttu on meie aeg palju kallim.»

Milline on «õige mehe» mõtteviis?