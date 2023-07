2000 nudistiga kruiisil käinud abielupaar jagab värvikaid muljeid: see avas täielikult meie silmad

47-aastane Helen Berrimani ja tema kallim Simon otsustasid oma esimese ühise puhkuse veeta nudistide kruiisil. Kahe nädala pikkune reis muutis paari suhtumist nudismi veelgi loomulikumaks ja paremaks. Helen kinnitas, et teiste nudistide sõbralikkus ja lahke olek on teda vaimselt aidanud ning ta aktsepteerib nüüd oma keha sellisena, nagu ta on. «Mul on ainult üks nahk ja kuigi see mõnest kohast veidi ripub, sobib see mulle paremini, kui mistahes teksad,» kiitis ta The Sun-ile.