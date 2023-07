KAS TEADSID? ⟩ Ootamatu põhjus, miks käed kaua vees olles krobeliseks lähevad

2003. aastal uurisid neuroloogid Einar Wilder-Smith ja Adeline Chow, kuidas nahk pikemal kokkupuutel veega reageerib. Eksperdid mõõtsid vabatahtlike vereringet, kui nad käsi vees leotasid, ja avastasid, et kui vabatahtlike sõrmeotsad hakkasid kortsu minema, vähenes verevool sõrmedes märgatavalt. Manchesteri Metropolitani ülikooli neuroteadlane ja psühholoog Nick Davis lisas, et käed võivad lisaks kortsu tõmbumisele vees ka kahvatuks muutuda. «Nahk läheb vees heledaks, sest verevarustus naha pinna lähedal väheneb,» sõnas Davis.

Neuroteadlane on uurinud ka seda, millise eelise võis käte vees kortsumine meie esivanematele anda, mille jaoks kutsus endaga 500 vabatahtlikku Londoni teadusmuuseumi. Seal palus ta haarata inimestel vees olevate esemete järele nii, et osade katses osalejate käed olid vees krobeliseks muutunud ja teised alles äsja enda käed vette asetanud. Selgus, et krobeliste kätega kulus esemete haaramiseks märgatavalt vähem energiat, sest haardejõud oli tänu krobelisele nahale suurem.