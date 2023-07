Jalaterapeut: vesiville on lihtsam ennetada kui ravida

Jalaterapeut Pirjo Oja annab nõu, kuidas oma jalgade eest hoolitseda. Tema sõnul on villide tekkimisel mitu põhjust. Ville põhjustab mõistagi hõõrumine. Näiteks võib jalatsite vooder olla kulunud või õmblus surub vastu nahka. Ka niiskus, kuumus ja jalgade turse aitavad villidele kaasa.

Kõige lihtsam on vältida

Oja ütleb, et ville on lihtsam ennetada kui ravida. Kui sul on kindel koht, kuhu alati vill tekib, siis pane juba ennetavalt plaaster peale. Kuna villid tekivad muu hulgas niiskuse ja hõõrdumise tõttu, võib Oja sõnul ka talk takistada jalatsite hõõrdumist.

Mida teha, kui vill on juba tekkinud?

Villiplaaster on Oja sõnul parim lahendus. Paraku võib suvekuumusega plaaster kiiresti maha tulla. Selle vältimiseks soovitab ta kinnitada plaastri nahateibi abil laiemale alale. Enne puhasta piirkond desinfitseerimisvahendiga ja kuivata, et villiplaaster saaks hästi kinnituda.

Oja ei soovita vesivilli ise katki teha, sest see pikendab naha paranemist. Lõhutud vill võib ka põletikuliseks minna. Kui vill hiljem ise lõhkeb, on selle all juba uus nahk, mis on vähem vastuvõtlik põletikule.

Jalanõusid tuleb hoolikalt valida

Oja paneb südamele, et jalavarje ei tohiks kunagi osta kiirustades. Kui kingi proovides arvad, et küll jalg harjub ära, on see viga. Need jalanõud tuleb jätta poodi.

Paljud inimesed eeldavad ikka veel, et uued jalatsid tekitavadki alati villid. Oja sõnul ei hõõru aga parimad kingad kunagi jalga. Hõõrumise vältimiseks peavad kingad istuma stabiilselt jalas, olles seejuures piisavalt ruumikad. Kõndides ei tohi kand kingas loksuda. Kui kingad pigistavad varbaid liiga tihedalt, suureneb hõõrdumisoht.