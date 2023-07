HOLLAND TEGI AJALUGU ⟩ Missivõistlusel krooniti esimene transsooline võitja

Hollandi ajaleht De Telegraaf vahendab, et Miss Holland 2023 žürii ütles tema kohta järgmist: «See finalist on kiiranud kogu saate vältel ja saavutanud selles protsessis suurimat edu. Tal on tugev lugu, millel on selge missioon. Žürii on veendunud, et modelliagentuurid naudivad koostööd selle noore naisega.»