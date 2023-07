PROOVI JÄRELE ⟩ Need 12 toiduainet aitavad vähendada vaevusi päevade ajal

1. Vesi

See pole küll toiduaine, aga väärib sellest hoolimata mainimist, sest paljud naised unustavad täielikult, et nende keha kaotab tavalisest rohkem vedelikku, ja kuigi Coca Cola võib tunduda isuäratavam, on parim valik tegelikult vesi. Erinevalt kohvist ja Cocast, mis sisaldavad kofeiini (mis võib suurendada lihaskrampe) on vesi puhas ja igati kasulik.

2. Lehtköögiviljad

Lehtköögiviljades on rauda, mida keha vajab menstruatsiooni ajal. Söö õhtusöögi juurde väike salat ja võid olla kindel, et keha saab just seda, mida vajab. Suurel hulgal sööma ei pea, sest mõned lehtköögiviljad tekitavad puhitust.

3. Kala

Lõhe ja tuunikala on rikkad oomega-3- ja muude rasvhapete poolest, mis aitavad suurepäraselt lõdvestada lihaseid ja seeläbi vähendada krampe. Hea põhjus, miks sušit tellida!

4. Banaan

Banaan stabiliseerib veresuhkrut, tõstab tuju ja reguleerib soolestikku.

5. Kaunviljad

Oad on samuti suurepärased rauaallikad.

6. Punane liha

Päevad on parim aeg, et oma sisemist koopanaist hellitada. Kena lahja tükk punast liha koos salati ja ubadega peaks rauataseme kenasti korda seadma.

7. Šokolaad

Kuigi selle üle on mõningaid vaidlusi, sest šokolaadis on kofeiini ja suhkrut, on seal ka magneesiumi, mis tsükli ajal organismis väheneb. Mida tumedam šokolaad, seda parem.

8. Pähklid ja seemned

Siinkohal pole silmas peetud ei šokolaadiga kaetud ega soolatud variante, vaid puhtaid.

9. Puuviljad

Suhkruisu on päevade ajal suur ning kui vähegi suudad, eelista puuviljasuhkrut, mis ei tekita suhkrulaksu ja sellele järgnevat krahhi. Ploomid, viigimarjad ja arbuus aitavad lisaks ka potile.

10. Täisteravili

Täisteraviljad teevad kõhu täis, nii et sul on väiksem tõenäosus üle süüa.

11. Tee

Tee on tõeline elupäästja! Näiteks kummelitee leevendab lihasspasme ja pingeid. Iivelduse ja puhituse puhul joo ingveriteed.

12. Palju kaltsiumi