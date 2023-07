BEACH GRIND 2023 ⟩ 4 õppetundi suvepealinna kuumimalt festivalilt

Telgis või lageda taeva all magamine on kindlasti omaette kogemus (sel nädalal toimuvale I Land Sound festivalile minevad inimesed kindlasti nõustuvad selle lausega), kuid kvaliteetne uni on minu meelest tähtsam ning tasub leida endale koht, kus head und ka võimalik saada on. Meie huvitava ööbimiskoha kohta Pärnus saad episoodist täpsemalt kuulda ka!