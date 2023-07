Tänu Kim Kardashianile, Jennifer Lopezile, Nicki Minaj'le ja Megan Thee Stallionile on meie maailmas tavaline, et lopsakas pepu on ihaldatum, kui pisike. Suuri tuharaid peetakse naiselikumaks ja seksikamaks ning paljud mehed on salamisi tunnistanud, et ihkavad vormikama tagumikuga naisi.